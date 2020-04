Processi da remoto anche davanti ai tribunali di sorveglianza, una modalità che può valere anche per le camere di consiglio. Il via libera alle udienze urgenti per videoconferenza o via Skype o tramite altre piattaforme arriva dal Csm, che come aveva già fatto per la generalità dei processi civili e penali ha approvato oggi un protocollo per la gestione delle udienze avanti ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza. Misure che varranno sino al 30 giugno del 2020 e che sono legate all'emergenza Coronavirus.



I detenuti parteciperanno all'udienza dal carcere dove sono ristretti. Quelli in detenzione domiciliare, saranno in videoconferenza o collegamento telematico dalla stazione di polizia più vicina al domicilio e un ufficiale di Pg assisterà il giudice in udienza nei luoghi in cui si trova il detenuto.



Concorso per tutti posti di Sorveglianza

Il Csm poi vuole rafforzare i tribunali di sorveglianza, il cui carico di lavoro sta subendo un "sensibile aumento", visto che devono pronunciarsi sulla concessione della detenzione domiciliare ai reclusi che hanno pene sino a 18 mesi, misura prevista dal decreto Cura Italia per diminuire il sovraffollamento carcerario per l'emergenza Coronavirus. E lo fa mettendo a concorso i posti scoperti in tutta Italia. La delibera è stata approvata dal plenum e l'intenzione del Consiglio superiore è quella di procedere con la massima celerità: l'obiettivo è far sì che i magistrati che presenteranno domanda potranno prendere servizio già a maggio.



Bando per magistrati informatici

Il Csm fa un "interpello" per la nomina dei magistrati referenti distrettuali per l'informatica (Rid) nei distretti allo stato scoperti. Un ruolo diventato cruciale con l'emergenza Coronavirus che ha portato alla sospensione dei processi e alla celebrazione delle udienze urgenti da remoto. Come "soluzione migliore per il buon andamento amministrativo nell'attuale contingenza emergenziale", il plenum di Palazzo dei marescialli ha anche stabilito che i Rid non ancora scaduti saranno prorogati sino al 30 settembre 2020.