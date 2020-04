Con la pubblicazione del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 94 dell'8 aprile 2020, in vigore da oggi, arriva un nuovo paletto per la concessione del bonus di 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza private. All'articolo 34 (Divieto di cumulo di pensioni e redditi) si prevede infatti l'obbligo di iscrizione alla Casse "in via esclusiva". Rimangono fuori dunque coloro che versano contributi da lavoro anche all'Inps.



Cassa commercialisti, stop pagamento bonus 600 euro dopo modifica platea

L'ulteriore previsione pone dunque un problema alle Casse che per a ccettare le domande (il plafond ormai è esaurito, potrebbe comunque essere rifinanziato perché i termini scadono a fine mese) , o procedere ai pagamenti, devono essere messe in grado di conoscere se il richiedente versa anche all'Inps. Informazione che potrebbe arrivare o da un incrocio dei dati oppure da una autocertificazione ma che potrebbe comportare un blocco o rallentamento dei pagamenti in attesa di un chiarimento. Oltre metà degli avvocati ha fatto richiesta del bonus.



Sotto questo profilo, il decreto interministeriale Lavoro Economi a, attuativo del Dl 18, richiedeva che la domanda fosse presentata ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria; che l'istanza fosse corredata da autocertificazione in cui si attestava, tra l'altro, di essere lavoratore autonomo/libero professionista non titolare di pensione; di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza e di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.