Con una nota pubblicata sul proprio sito la Cassa dei dottori commercialisti ha disposto lo stop ai pagamento del bonus da 600 euro per i professionisti. "Si informano gli iscritti – si legge - che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 34 del Dl 23/2020, il Governo ha deciso di modificare la platea dei soggetti che possono presentare le istanze per l'indennità ex art. 44 Dl 18/2020. Per tale motivo è sospeso l'accoglimento delle suddette istanze e il relativo pagamento di quelle già accolte, in attesa delle necessarie direttive ministeriali in merito".