Delibere Corte conti, per gli enti locali tempi stretti per la richiesta di riesame

Corte di cassazione - S.U. - Sentenza 9 aprile 2020 n. 7762

Le deliberazioni della Corte dei conti che accertano gravi irregolarità nella contabilità degli enti locali devono essere impugnate nei tempi stretti previsti dal Testo unico, viceversa assumono definitività giuridica. A quel punto non è più ammissibile un ricorso contro decisioni ormai cristallizzate né tantomeno si può impugnare tale giudizio di inammissibilità che in sé stesso non ha alcuna natura lesiva per l'ente. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 7762 di oggi ...

