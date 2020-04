L'ABI, con lettera circolare diffusa questa mattina a tutti gli Associati, ha fornito subito alle banche una "tempestiva informazione del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23", appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94. Lo comunica ‘Associazione bancaria con una nota.

Nella circolare sono illustrate le principali disposizioni sulle quali ABI richiama "la massima attenzione e l'immediato impegno attuativo degli Associati, vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche". La circolare è firmata dal Presidente Antonio Patuelli, dal Direttore generale Giovanni Sabatini e dal Vice direttore generale Gianfranco Torriero.



Il decreto, riepiloga l'Abi, all'articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese) prevede che per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE concede - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono

destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi

professionisti titolari di partita IVA).







IL TESTO DELLA CIRCOLARE



Le banche possono applicare ai finanziamenti che godono della garanzia del Fondo centrale per le pmi "un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria" indica l'Abi.



Sempre riguardo i tassi sui finanziamenti, l'Abi scrive alle associate che "il tasso in ogni caso non deve essere "superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il Cds banche (credit default swap) a 5 anni e il Cds Italia a 5 anni maggiorato dello 0,2 per cento". Il rilascio della garanzia "è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo".



Riguardo ai finanziamenti coperti da garanzia Sace, l'Abi chiarisce alle associate che l'impresa che beneficia della garanzia "deve assumere l'impegno per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali".



Nella circolare di palazzo Altieri viene poi spiegato che per individuare il limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura "si fa riferimento al valore – comunicato dall'impresa alla banca - del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo".



Anche per i finanziamenti con garanzia Sace l'Abi ricorda alle banche come applicare le commissioni: "Devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia". Inoltre, il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia ed il costo effettivamente applicato all'impresa".