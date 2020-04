Locazioni commerciali, la rinegoziazione preserva il rapporto

emergenza covid-19

L'epidemia da Covid-19 ha portato il Governo e molte Regioni ad emanare una nutrita serie di misure di contenimento del contagio, dirette sia ai cittadini che alle imprese.

Per quanto riguarda le attività economiche, le suddette misure hanno fissato un divieto temporaneo generalizzato di svolgimento, imponendo un vero e proprio obbligo di chiusura. Inoltre, per le attività che rimangono aperte, è stata imposta l'adozione di specifici protocolli organizzativi e sanitari, con ogni connesso onere.



Il quadro delle misure di contenimento – peraltro in continua evoluzione – appare qualificabile come "factum principis" e, quindi, come evento di forza maggiore, che può avere un impatto sull'adempimento dei contratti ed in particolare rendere la prestazione non esigibile (o temporaneamente inesigibile) e giustificare l'inadempimento contrattuale. Tale principio è stato espressamente ribadito dall'art. 91 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo (c.d. "Cura Italia").



È evidente che l'attuazione delle misure di contenimento e, più in generale, il calo generale di consumi ed investimenti che ha colpito tutta l'economia nazionale si riverbera sui contratti che hanno ad oggetto il godimento – esclusivo o meno – di immobili (quali contratti di locazione, contratti di affitto d'azienda e figure ad essi assimilabili) destinati all'ordinario svolgimento delle attività di impresa, i quali, pertanto necessitano di particolare attenzione.



Gli immobili oggetto di contratto di locazione o facenti parte di aziende affittate richiedono di essere correttamente ed efficientemente gestiti anche (e forse di più) durante la fase emergenziale e in vista del superamento della stessa.

L'impatto delle misure di contenimento è diverso e va esaminato caso per caso, sulla base del settore economico di attività del conduttore/affittuario e della localizzazione dell'immobile.



Possibile rinegoziazione

Numerosi conduttori/affittuari commerciali hanno richiesto alle controparti proprietarie la sospensione del pagamento dei canoni di locazione per l'intero periodo emergenziale e, in taluni casi, sono già state avanzate richieste di rinegoziazione del contratto.



Il codice civile non prevede un obbligo specifico di rinegoziazione in caso di sopravvenienze contrattuali; al contrario, nei casi di impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta, il rimedio previsto è quello della risoluzione del contratto (che, nel caso di locazioni commerciali soggette alla Legge 392/1978, viene declinato anche sotto forma di recesso per gravi motivi). Tuttavia, da un lato lo stesso codice consente alla parte contro la quale viene domandata la risoluzione di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto; dall'altro la dottrina da tempo ritiene, anche sulla base dei principi di soft-law, che nell'ordinamento italiano esista un obbligo di rinegoziare sulla base dei principi generali in tema di buona fede e conservazione del contratto (v. in particolare artt. 1664, 1432, 1450, 1464, 1367 c.c.).



Nel quadro attuale, in realtà, la rinegoziazione appare un'opportunità da sfruttare, sia per i locatori/affittanti che per i conduttori/affittuari, nell'ottica di preservare il rapporto contrattuale, in attesa che la fase emergenziale sia superata e lo stesso si possa riespandere nella sua originaria pienezza.



Supporto nell'accesso alle applicabili misure agevolative

Il Governo ha già approvato un significativo pacchetto di misure di sostegno all'economia nella fase emergenziale (con il Decreto "Cura Italia", attualmente in corso di conversione e pertanto soggetto a modifiche) e ha inoltre approvato (in data 8 aprile 2020) un ulteriore piano finanziario per un massimo di 400 miliardi di euro ("Decreto Liquidità" – D.L. 23/2020).



Per il settore del commercio, merita segnalare che l'art. 64 del Decreto "Cura Italia" ha previsto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe); il MEF ha successivamente precisato che tale agevolazione non si applica ai contratti di affitto di ramo di azienda. La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali dagli allegati 1 e 2 del d.P.C.M. dell'11 marzo 2020 (farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari).



L'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto richiede, anche in caso di rinegoziazione dei termini e condizioni dello stesso, che ciascuna parte si attivi per limitare i danni alle ragioni dell'altra parte. Usufruire delle misure di sostegno, dunque, per le imprese è oltre che un'opportunità, anche un preciso dovere giuridico.

* Partner DLA Piper

** Avvocato DLA Piper