L'Associazione nazionale dei giovani avvocati con riferimento alla delibera n. 168 del 20 Marzo 2020 nella quale il Consiglio Nazionale Forense, stante le difficoltà di assolvimento dell'obbligo di formazione continua, stabiliva la deroga all'art. 12 del proprio Regolamento n. 6/2014 inerente il limite del 40% dei crediti formativi conseguiti nel triennio in modalità e-learning o streaming, prevedendo la possibilità di acquisizione dei crediti in modalità FAD per l'intero anno 2020, propone la deroga all'art. 17, comma 2, del Regolamento n.6/2014 per l'anno 2020 con attribuzione della competenza a deliberare l'accreditamento dai Consigli dell'Ordine di eventi formativi sia propri sia di Associazioni maggiormente rappresentative di cui al Regolamento C.N.F. n.4/2014 aventi sede legale nella circoscrizione di relativa competenza. E propone la deroga per l'anno 2020 ai sistemi di controllo di partecipazione disposti dalla Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD) del C.N.F. per gli eventi in modalità FAD eccezionalmente accreditati dai Consigli dell'Ordine.

LE LETTERA DELL'AIGA