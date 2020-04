"Cura Italia", il testo ricostruito con le modifiche del Senato

emergenza covid-19

Il Senato, il 9 aprile scorso, ha approvato un disegno di legge d'iniziativa del Governo di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. Il testo è stato trasmesso alla Camera per l'approvazione definitiva.



Numerosi gli interventi, con l'aggiunta di una serie di commi, sull'articolo 83 contente misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.



Di seguito il testo ricostruito e quello contenente le sole modifiche approvate.



"CURA ITALIA", IL TESTO APPROVATO RICOSTRUITO CON LE MODIFICHE DEL SENATO

"CURA ITALIA", GLI EMENDAMENTI APPROVATI IN SENATO