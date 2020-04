In attesa di decidere se sarà lui o no il prossimo procuratore di Perugia, il plenum del Csm autorizza l'ex presidente dell'Anac Raffaele Cantone a salire in cattedra. Potrà fare il docente alla Scuola nazionale dell'amministrazione dove terrà un ciclo di lezioni per i vincitori del corso-concorso per dirigenti pubblici.



"Amministrazione e regole" il tema affidato a Cantone, attualmente in servizio alla Corte di Cassazione, con un impegno di cinque ore. Il compenso previsto è di mille euro. Il plenum dovrebbe nominare a maggio il nuovo procuratore di Perugia: la scelta è tra Cantone, che in Commissione ha ottenuto tre voti, e il procuratore aggiunto di Salerno Luca Masini, che ne ha avuti due.