Il Coa di Padova dimezza le quote di iscrizione

Con una lettera circolare inviata ieri, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Padova ha annunciato a tutti iscritti di aver deliberato, "in questa delicata fase" e "quale segnale concreto di vicinanza ai Colleghi", di dimezzare, per l'anno 2020, gli importi delle quote di iscrizione all'Albo. La decisione presa "dopo meditata riflessione" si basa anche su di una "scrupolosa e confortante analisi di sostenibilità finanziaria".



Il Consiglio, prosegue la circolare firmata dal presidente Leonardo Arnau, "è consapevole che tale decisione, di per sé sola, potrà solo in parte attenuare le difficoltà economiche da noi tutti vissute, ma è parso indispensabile, più che invocare l'intervento di altre Istituzioni forensi, partire da ciò che il Consiglio potesse concretamente compiere per essere, fino in fondo, organismo autenticamente al servizio degli iscritti e loro alleato".



Il Consiglio ricorda poi di non aver mai interrotto la propria attività ed afferma che la sospensione della attività professionale "non può protrarsi per un periodo temporale indeterminato". "In questa prospettiva - prosegue -, pur fieramente avversi alla smaterializzazione del processo penale, abbiamo stipulato due protocolli volti a regolare la disciplina da remoto delle udienze penali indifferibili (le direttissime del Tribunale e le udienze di convalida dell'arresto, incidenti probatori ed udienze preliminari avanti l'Ufficio Gip), pubblicizzando i relativi vademecum". Mentre è "in fase di stesura" il protocollo finalizzato alla celebrazione delle udienze civili a distanza.

