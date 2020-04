Aiga a Cassa forense: 600 euro anche agli iscritti 2019-2020

emergenza covid-19

I "Giovani avvocati" (Aiga) scrivono al Presidente di cassa Forense, Nunzio Luciano, per chiedere l'estensione del bonus di 600 euro anche ai neo iscritti, nel 2019 e 2020, rimasti esclusi dalla provvidenza.



Il decreto interministeriale del 28 marzo 2020 che ha fissato le modalità di attuazione dell'indennità di ultima istanza, infatti, richiedeva la dichiarazione dei redditi 2019, relativa dunque all'attività svolta nel 2018, "con ciò ponendo dubbi in merito alla possibilità di accesso per coloro i quali avessero iniziato l'attività professionale in data successiva al 2018".



Cassa Forense, tuttavia, "con dichiarazioni non ufficiali" (in particolare rispondendo via e-mail a singole richieste dei diretti interessati), consentiva comunque ai giovani legali, di accedere alla domanda di indennità di 600. E si arriva a ieri, 16 aprile 2020, "data in cui - si legge nella lettera del presidente De Angelis - gran parte dei Colleghi che hanno presentato domanda si sono visti accreditare l'indennità citata, è emersa, in modo evidente, la problematica relativa ai neo iscritti 2019-2020 atteso che alcuna somma veniva loro materialmente erogata". Così, "senza alcuna comunicazione ufficiale si apprendeva da dichiarazioni rilasciate da esponenti di Cassa Forense, che la questione era al vaglio del Governo, con sospensione, quindi, della erogazione delle relative somme".



"Appare chiaro - prosegue l'Aiga - il grave pregiudizio che questo ritardo stia arrecando proprio a quelle fasce di Avvocati che più stanno risentendo della emergenza sanitaria, ossia i giovani". Del resto, continua, "l'esistenza di fondi limitati unitamente al criterio cronologico di erogazione delle somme determinerà, di fatto, un effetto preclusivo per la liquidazione delle somme spettanti ai neo-iscritti atteso che, se il Governo dovesse riconoscere loro detta possibilità, ma non tempestivamente, questi ne resterebbero comunque esclusi per incapienza del fondo destinato all'indennità citata".



E qui arriva l'appello alla Cassa perché si attivi per "dirimere questa incresciosa vicenda, ponendo in essere un'azione concreta ossia il riconoscimento immediato, e sempre nel rispetto dell'ordine cronologico, delle somme dovute ai giovani Colleghi iscritti nel 2019 e nel 2020".