Banche, risarcimento automatico per gli investitori non correttamente informati

obbligazionisti parmalat

Corte di cassazione - Sentenza 17 aprile 2020 n. 7905

L'intermediario finanziario che non adempie correttamente agli obblighi informativi deve risarcire il risparmiatore per la perdita subita. Vi è infatti una sorta di automatismo giuridico ("presunzione legale") che postula la sussistenza del "nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio". La Prima Sezione civile della Cassazione, sentenza n. 7905 di oggi, accogliendo (con rinvio) il ricorso di alcuni obbligazionisti Parmalat contro Banca Intesa San Paolo, ha fissato, con un principio di diritto, in modo inequivocabile le conseguenze derivanti dall'omessa informazione al cliente. La Corte di appello di Firenze aveva invece accolto il ricorso della banca valorizzando la "propensione al rischio" dei risparmiatore e le "scelte pregresse" per dedurne che avrebbero comunque portato a termine l'investimento. Un argomento rigettato alla Suprema corte secondo cui la dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, "desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse", non può elidere il nesso causale "perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa" avendo sotto mano "tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato".



Il principio - "Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediano; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati".