"La giustizia è componente essenziale del sistema Paese, bisogna ripartire: l'undici maggio è alle porte. I palazzi di giustizia devono essere luoghi di lavoro sicuri, dunque vanno sanificati e igienizzati. Riteniamo che potrebbe essere utile il ricorso a tamponi, test e verifiche sanitarie innanzitutto per gli utenti fissi dei tribunali e poi per avvocati, magistrati, operatori di cancelleria e coloro che accedono ai palazzi di giustizia". Lo sostiene l'Associazione nazionale forense.



"Emergenza e senso di responsabilità impongono che la giustizia, il processo e i suoi protagonisti si adattino agli strumenti, anche tecnologici, che è possibile utilizzare in questa fase. Pensare che non si debba utilizzare l'udienza da remoto, per esempio a Milano, dove alti sono i contagi, significa optare per uffici giudiziari chiusi sine die, senza udienze e senza giustizia, il che, condividendo le preoccupazioni del Ministro Bonafede, ovviamente non è possibile né responsabile"., sottolinea il segretario Luigi Pansini.



"Per le udienze da remoto - continua Pansini - occorrono accorgimenti per ogni tipo di processo, ad esempio per il penale come per i procedimenti in tema di famiglia, ed è necessaria l'omogeneità, il più possibile, delle regole, peraltro assicurata dal Guardasigilli, soprattutto con norma primaria. È necessario tener conto anche della situazione sanitaria nei singoli territori, ma bisogna ripartire, sperimentando forme nuove senza resistenze e timori".



"Non possiamo rimanere fermi: l'alternativa - conclude l'Anf - non è tra il non riprendere con l'attività, sacrificando professione e redditi, o la ripresa come nulla sia accaduto, mettendo a rischio salute e sicurezza. La scelta è ripartire con gradualità, consapevoli dell'emergenza, con una nuova forma mentis e sfruttando al meglio gli strumenti, anche nuovi, a nostra disposizione.