"Fase 2", la gestione del rischio penale per i datori lavoro

È notizia di questi giorni che la Procura della Repubblica di Milano ha avviato le prime indagini nei confronti di alcune case di riposo, e del relativo management, perché in queste strutture vi sarebbero stati numeri particolarmente elevati di decessi per Covid-19 fra gli anziani ospitati. I delitti per i quali si procede, per ora, sembrerebbero quelli di lesioni colpose e di epidemia.



Per gli esperti di diritto penale, non è difficile congetturare che, concluso il periodo acuto dell'emergenza, assisteremo ad un'inevitabile acuirsi dell'attenzione delle Procure della Repubblica su ciò che è accaduto in questi ultimi mesi, e su ciò che accadrà al momento dell'allentamento del lockdown.



Questo riguarderà non soltanto le case di riposo, dove il virus è stato purtroppo deflagrante, ma anche ospedali e case di cura, per poi attingere anche le imprese in generale, che passata l'emergenza saranno sotto osservazione non solo per come hanno gestito il periodo di lockdown, ma anche e soprattutto per come gestiranno il rientro dei lavoratori.



Per le imprese e per i datori di lavoro sarà il momento in cui verranno testati il loro effettivo impegno e la loro capacità di proteggere la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, mai come in questo momento esposti ad un rischio sempre in agguato.



Valutazione del rischio - Innanzitutto, occorrerà prendere sul serio la valutazione del rischio di contagio nella propria azienda, perché senza un'analisi delle peculiarità dell'organizzazione della propria impresa non è possibile pianificare una adeguata gestione della sicurezza. La querelle sugli adeguamenti del Documento di valutazione dei rischi sposta solo l'attenzione dal cuore del problema: quello che conta è la sostanza, e cioè che il datore di lavoro dia prova di aver seriamente valutato quali siano i rischi di contagio delle donne e degli uomini che lavorano nei suoi stabilimenti o nei suoi uffici, e che abbia agito di conseguenza e con tempestività. Nel diritto penale un approccio formalistico non paga mai. Basti considerare, ad esempio, che in tema di esposizione ad amianto esiste giurisprudenza penale, anche della Cassazione, che ha ritenuto che un datore di lavoro possa essere in colpa per eventuali malattie professionali anche quando i suoi lavoratori sono stati esposti ad asbesto anche in misura inferiore ai limiti fissati dalla legge, in quanto – secondo questa rigorosa posizione – avrebbe dovuto comunque fare il possibile per ridurre al minimo il rischio dei propri lavoratori. Si tratta naturalmente di una posizione alquanto discutibile, e ampiamente criticata – anche da altra parte della stessa giurisprudenza – perché finisce di fatto per punire un imprenditore che abbia rispettato la legge.



In questa prospettiva, non basterà dunque appiattirsi formalmente sul rispetto delle circolari o DPCM di turno, spesso non del tutto coerenti fra loro, ma l'approccio di contenimento del rischio penale, per essere efficace, dovrà essere guidato ed ispirato da logiche di concretezza, che consentano di poter serenamente affermare un giorno che il datore di lavoro ha fatto davvero quanto era esigibile nella sua posizione.



Controllo sui lavoratori - Un altro aspetto fondamentale, molto spesso trascurato, è il rafforzamento del controllo sui lavoratori, affinché si verifichi sul campo che le procedure – magari impeccabili – introdotte per fronteggiare il rischio di contagio in azienda non vengano sistematicamente violate nell'operatività quotidiana, senza che nessuno intervenga. Del resto questo è un profilo di colpa che spesso genera procedimenti penali a carico dei datori di lavoro, che hanno diligentemente messo in campo un apparato di procedure funzionali alla sicurezza sul lavoro, ma poi affidano i controlli soltanto a "preposti" che sono tendenzialmente inclini a chiudere un occhio sulle piccole o grandi trascuratezze dei colleghi, almeno finché non si affaccia all'ingresso dell'azienda l'ASL/ATS o la Procura della Repubblica di turno.



Per esempio, per far rispettare il distanziamento sociale nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro dovrà prevedere misure di c ontrollo efficaci, magari a sorpresa, da parte di persone incaricate per l'emergenza di segnalare ogni violazione e di consentire un intervento immediato.

Si tratta in genere di misure poco costose, ma essenziali, che consentiranno di evitare di dover spiegare un giorno perché le procedure prevedessero la distanza di uno o due metri e nessuno fosse intervenuto a fronte di "prassi" quotidiane ben più lasche. E sappiamo tutti, o quasi, che i processi penali si celebrano sulle "prassi" – e cioè su ciò che accadeva davvero nel reparto –, e non su ciò che stava scritto nelle procedure.

Altro spunto è che il datore di lavoro avvii piani di formazione straordinari dei lavoratori sui rischi da Covid-19 e sulle misure adottate, al fine di sensibilizzare tutti sull'importanza del rispetto delle procedure di contenimento.



Modello 231 - Il datore di lavoro, inoltre, dovrà prestare attenzione a conservare traccia documentale, con la massima diligenza, di tutte le misure che verranno adottate, perché anche soltanto in caso di ispezione degli Enti preposti dovrà essere in grado di dimostrare quanto è stato fatto. Tale attività di conservazione di evidenze documentali sarà del resto funzionale anche a garantire gli adeguati flussi informativi all'Organismo di Vigilanza, per chi abbia adottato il Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001, che naturalmente dovrà vigilare sul fatto che il Modello sia idoneo a gestire i nuovi rischi per la sicurezza dei lavoratori.



Il delitto di lesioni colpose gravi o gravissime, così come il delitto di omicidio colposo, se commessi con violazione della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, comportano anche un rischio per la stessa impresa, e non solo per il datore di lavoro persona fisica, perché in questi casi le Procure della Repubblica potrebbero chiamare a rispondere ai sensi del Dlgs 231/2001 anche la società laddove ravvisino un'autentica "colpa di organizzazione". E in caso di focolai che dovessero essere ascrivibili a misure di contenimento aziendale particolarmente carenti, lo strumento del decreto 231 – maneggiato ancora con cautela, a distanza di quasi vent'anni dalla sua introduzione –, potrebbe conoscere una improvvisa riscoperta.

Un'adeguata gestione del rischio penale, come per tutti i rischi, è un fattore essenziale di sviluppo e di crescita dell'impresa.



* Partner e Head del White-Collar Crime in Italia dello studio legale Dentons