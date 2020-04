Gratuito patrocinio, la Corte d'Appello di Roma ha esaurito i fondi

emergenza covid-19

Finiti i fondi per pagare gli avvocati impegnati nel patrocinio a spese dello stato e nella difesa d'ufficio. Con una lettera inviata, il 17 aprile scorso, al Cnf ed ai Coa del Lazio, il presidente della Corte di appello di Roma, Massimo Gallo , ha infatti comunicato con "dispiacere" che nonostante le "numerose richieste di sollecito dei pagamenti delle fatture" e "pur nella consapevolezza delle difficoltà che sta incontrando la categoria degli avvocati", allo stato "non è possibile soddisfare le richieste dei pagamenti poiché i fondi a disposizione risultano esauriti ". Né, prosegue la missiva, si sa quando verranno nuovamente accreditati.



A stretto giro, è arrivato il comunicato dell'Unione degli ordini forensi del Lazio che chiede ai Ministri della Giustizia e dell'Economia di intervenire "con ogni dovuta urgenza affinché si provveda a rifinanziare il fondo per il pagamento del patrocinio a spese dello Stato e le difese d'ufficio con le risorse necessarie, al fine di dare concreta risposta alle necessità degli Avvocati che, come e più di altre professioni, stanno soffrendo la crisi derivante dall' emergenza epidemiologica, garantendo comunque i diritti e le liberti delle persone".



Per gli avvocati laziali "appare addirittura incredibile che ad inizio 2020 siano già esauriti per intero i fondi a disposizione per provvedere ai pagamenti dovuti". Mentre il ritardo nella liquidazione dei compensi comporta "un g ravissimo disagio per tutti gli Avvocati", soprattutto in un periodo in cui l'attività professionale "è, e sarà ancora per molto, paralizzata o gravemente limitata dall' emergenza epidemiologica". Infine, ricorda il coordinatore dell'Unione Luca Conti , l'istanza dell'Avvocatura del Lazio "non riguarda un sostegno economico straordinario, bensì la legittima richiesta di pagamenti per attività professionali svolte spesso da diversi anni".