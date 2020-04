Bonus 600 euro: altri 28mila pagamenti, 35mila domande senza copertura

emergenza covid-19

La Cassa forense ha appena comunicato di aver disposto il pagamento di ulteriori 28.252 bonus di 600 euro in favore di iscritti alla Cassa richiedenti il "reddito di ultima istanza". Alla luce del chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro, prosegue la nota firmata dal Presidente Nunzio Luciano, il pagamento comprende anche gli iscritti nel periodo 1/1/2019 – 1/4/2020, "sempre tenendo conto dell'ordine cronologico delle richieste che è rimasto immutato".



L'Istituto di previdenza ha comunque precisato che il budget disponibile ha consentito di definire le domande presentate fino alle ore 17.00 del 2 aprile 2020. Mentre le circa 30.000 domande pervenute in epoca successiva "sono, al momento, prive di copertura".



La Cassa rende noto che nelle prossime ore L'Adepp provvederà a sollecitare "ancora una volta" il Ministero del Lavoro per un ulteriore finanziamento, "onde consentire il pagamento di tutte le domande pendenti e porre rimedio alla già segnalata iniquità dell'esclusione dal beneficio dei titolari di pensione d'invalidità, reversibilità e indirette, nonché del criterio di "esclusività" di iscrizione ad una Cassa professionale, introdotto dall'art. 34 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23".

In totale dunque la Cassa avrebbe soddisfatto circa 102mila domande a fronte delle 140mila complessivamente presentate ( la prima tranche per 73.881 richiedenti è stata pagata il 16 aprile scorso). L'Istituto di previdenza dovrebbe però avere risorse per pagare altre 4mila domande, per cui rimarrebbero fuori circa 35-36mila richiedenti, a cui andranno aggiunte eventuali nuove richieste in arrivo fino al 30 aprile.

