Duro botta e risposta questa mattina nel corso del Plenum del Csm sulle indagini che la Procura di Milano sta svolgendo nelle Rsa della Lombardia a seguito dell'alto numero di decessi registrato. "C'è un attacco strumentale al modello politico di centro destra della Regione Lombardia, alimentato da un'inchiesta giudiziaria spettacolarizzata" ha detto il consigliere Alessio Lanzi, laico di Forza Italia, in un'intervista riporta oggi dal quotidiano la Stampa. Aggiungendo che: "Episodi analoghi si sono verificati in tanti regioni ma si parla solo della Lombardia". "La magistratura interviene con grande rimbalzo mediatico, la politica sguazza".



Il consigliere togato di AreaDg Giuseppe Cascini, ha fortemente censurato queste affermazioni: "Abbiamo letto con grande preoccupazione questa mattina l'intervista, nella quale si attribuisce una finalità politica alle indagini avviate dalla procura di Milano sulle morti per COVID-19 e si fanno considerazioni sul merito delle ipotesi di reato formulate dalla procura". "Il compito del CSM – ha proseguito - è quello di tutelare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura; i componenti del CSM non dovrebbero mai esprimere giudizi sul merito di una iniziativa giudiziaria in corso e certamente mai con quei toni e quelle espressioni". Cascini ha poi chiesto l'apertura di una pratica "a tutela dell'autorità giudiziaria di Milano per le dichiarazioni rese".



Nessuna marcia indietro da parte del professor Lanzi che ha replicato di "non aver mai delegittimato nessuno" e che "non c'è nessun attacco alla magistratura, ma opinioni espresse nell'ambito della libera manifestazione del pensiero". Per il resto il Consigliere ha confermato le opinioni espresse nell'intervista a La Stampa, e rilevato che, come al solito "si usano due pesi e due misure a seconda di cosa si tratti; nei confronti del centro destra va sempre bene tutto". "La dichiarazione del Consigliere Cascini - ha sottolineato il laico Lanzi - è un atto politico; la critica dovrebbe intervenire unicamente sul merito delle mie dichiarazioni e sui relativi contenuti giuridici; parliamo dell'obbligatorietà della azione penale, dei processi da remoto". (Francesco Machina Grifeo)