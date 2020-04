Enel Distribuzione perde definitivamente la lunga querelle contro l'Amministrazione Separata degli usi civici di Assergi. La Cassazione, sentenza n. 8047 di oggi, ha infatti respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso della società che aveva ampliato l'elettrodotto al servizio della Funivia del Gran Sasso, realizzando altri impianti elettrici su terreni però "appartenenti alla comunità locale". Enel aveva presentato ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di L'Aquila che, nel marzo 2017, a sua volta, aveva rigettato il reclamo della società contro la decisione del Commissario agli usi civici della Regione Abbruzzi che aveva decretato l'occupazione abusiva ed ordinato il rilascio dei terreni occupati. Non risulta infatti provato, come già stabilito nella fase di merito, né il vincolo di pertinenzialità con l'impianto di risalita (il proprietario deve esse il medesimo); né un valido procedimento espropriativo con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità; né tantomeno è stata dedotto in corso di causa l'acquisto della servitù per usucapione. (Francesco Machina Grifeo)