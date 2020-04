"La grave emergenza sanitaria ha comportato una limitazione dei diritti di libertà di tutti i cittadini e uno stravolgimento delle nostre abitudini di vita. Negli ultimi due mesi, il settore giustizia ha subito una significativa riduzione dell'attività, ma è stata comunque garantita la trattazione dei casi urgenti da parte degli uffici giudiziari". L'inizio della fase 2, dice la Giunta Esecutiva Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, è "ormai imminente e con essa, anche per il venir meno del regime di sospensione dei termini processuali e del rinvio d'ufficio dei processi non urgenti, il fisiologico e progressivo aumento dei processi da trattare".



In relazione alla seconda fase "riteniamo che la norma approvata in sede di conversione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 rappresenti l'unica risposta adeguata, prevedendo lo

strumento del 'processo da remoto' per il cui impiego e adattamento alle singole realtà sono già in corso". Si tratta di una disciplina "imposta dall'emergenza, che dovrà valere solo per il perdurare di essa e che consentirà una parziale ma significativa ripresa delle attività nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e delle cautele che dovranno accompagnare le nostre vite nelle prossime settimane.



Non si tratta di derogare ai principi e alle garanzie proprie del modello costituzionale di processo, bensì di utilizzare una tecnologia che, da 'remoto', consente alcune attività nei limiti in cui le stesse siano compatibili con tali principi e tali garanzie. Essa comporterà ulteriori oneri e difficoltà di gestione anche per i magistrati - la cui presenza negli uffici giudiziari è stata costante anche nelle settimane appena trascorse - che dovranno confrontarsi con uno strumento nuovo, spesso senza l'ausilio e il supporto tecnico da parte di

personale qualificato".



Lo svolgimento di alcune attività processuali da remoto per la durata dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti norme di distanziamento sociale appare indispensabile perché la celebrazione dei processi presuppone non solo una compresenza nelle aule di udienza ma soprattutto inevitabili assembramenti nei luoghi di attesa e transito e un'elevata mobilità sul territorio nazionale di parti, testimoni, periti e polizia giudiziaria, costituendo, in tal modo, una rischiosissima fonte di trasmissione del contagio e - conclude l'Anm - un concreto pericolo per la salute della collettività".