"È per noi fonte di amarezza e di allarme che l'attuale rappresentanza associativa della Magistratura italiana non condivida le diffuse ed argomentate obiezioni sulle devastanti implicazioni del processo da remoto". Lo sottolineano le Unioni delle Camere civili e penali in una nota congiunta in cui si dicono pronte a "contrastare con la forza delle proprie iniziative l'intervento a gamba tesa dell'Anm, palesemente volto a sollecitare le spinte giustizialiste presenti nella maggioranza governativa".



"La incompatibilità di simili soluzioni con i principi costituzionali che garantiscono le forme e le concrete modalità del contraddittorio non è denunziata dalle sole rappresentanze dell'Avvocatura, ma anche da tanti magistrati", rilevano il presidente dell'Uncc Antonio De Notaristefani e quello dell'Ucpi Giandomenico Caiazza.



"Che i diritti processuali possano essere compressi in modo così determinante in nome della pandemia è considerazione da respingere sempre, ma diventa ancor più inaccettabile quando proviene da chi è titolare del potere di esercizio dell'azione penale e della potestà statuale, per la corretta operatività delle quali le garanzie sono nate".



"È la difesa, in tutti i processi, a dover tutelare i cittadini, in quella udienza pubblica che la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo considera un principio imprescindibile della nostra civiltà, ", affermano ancora De Notaristefani e Caiazza, secondo cui "le dichiarazioni di alcuni (soliti) magistrati adusi ai proclami mediatici svelano il disegno di rendere tali misure, che oggi si intendono sperimentare, stabili nel nostro ordinamento".