Proceso civile, serve una riforma senza scorciatoie

Da qualche giorno mi chiedo che ne sarà del processo civile dopo il Coronavirus, quanto meno del processo che ho conosciuto io frequentando le aule dei Tribunali.

Un rito sottoposto ad incessanti revisioni dai primissimi anni novanta del secolo scorso che però ha mantenute pressoché intatte alcune sue peculiarità: la celebrazione delle udienze alla presenza del Giudice e dei difensori, spesso dopo lunghe attese in affollati corridoi e talvolta all'esito di resse da "mercato rionale" nell'affannosa ricerca del fascicolo e di acrobazie nel tentativo di redigere il verbale: già, perché la regola che affidava questo compito al Cancelliere sotto la direzione del giudice, a causa della cronica assenza di sufficienti risorse umane e di spazi adeguati, è divenuta nel tempo l'eccezione.

Per non parlare, prima dell'avvento del processo civile telematico, del frequente smarrimento di atti processuali quando non di interi fascicoli, con intuibili conseguenze.

Dunque, un processo in cui la "fisicità" era il modo consueto di celebrare l'udienza ma che sarebbe semplicemente impraticabile da quando l'umanità ha fatto conoscenza con questo nemico invisibile e letale.

Il Governo ha quindi tentato di correre ai ripari intanto sospendendo lo svolgimento di tutte le attività processuali sino all'11 maggio, prevedendo – altresì – che, limitatamente alla attività giudiziaria indifferibile e – più in generale - sino al 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari adottino – tra l'altro – linee guida "vincolanti" per la fissazione e la trattazione delle udienze secondo tre fondamentali criteri: celebrazioni a porte chiuse delle udienze pubbliche; celebrazione da remoto delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti; celebrazione "cartolare" delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

E' già discutibile che una disposizione di legge sia derogata da una "norma in bianco" adottata con decretazione d'urgenza che rinvia – per la sua effettiva attuazione – a linee guida la cui predisposizione è affidata ai singoli capi degli uffici giudiziari, sia pure sentito anche il locale Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Ma non pare che su questo si sia concentrata la attenzione dei più, quanto invece sulla possibilità che la emergenza Coronavirus sia l'occasione di una rivoluzione copernicana: il processo a distanza.

Dunque ho cercato di capire, anche con l'ausilio di "tutorial" già disponibili su internet, quali potrebbero essere le dinamiche processuali se queste misure straordinarie, terminata la fase dell'emergenza, diventassero "ordinarie".

Confesso, pensando al recente passato ed alle condizioni – spesso impossibili – in cui giudici ed avvocati sono stati costretti ad operare, che sarei tentato di guardare a questa svolta tecnologica con moderata fiducia: d'altronde, credo che difficilmente si potrebbe avere nostalgia di un tempo in cui si doveva verbalizzare appoggiandosi ad improbabili sostegni sotto gli occhi – molto spesso increduli e talvolta sconcertati – di quei non addetti ai lavori che si fossero trovati per un giorno – loro malgrado – proiettati nella dimensione spazio - temporale dei tribunali civili.

Ovviamente, lungi da me l'intento di generalizzare, ma non credo di essere in errore se affermo che queste erano – per lo più – le condizioni delle udienze civili.

Ammetto, di conseguenza, che potrebbero esserci dei vantaggi innegabili a ripensare il modo di celebrare le udienze civili ma non sono sicurissimo, allo stato dell'arte, che lo svolgimento da remoto possa essere la modalità più efficiente.

Leggendo il protocollo delle udienze civili sottoscritto dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Consiglio Nazionale Forense, mi è parso che si sia immaginato un procedimento molto articolato che mal si presta alla realtà, fatta di ruoli di udienza strapieni di fascicoli che sino ad oggi si sono potuti trattare in tempi ragionevoli perché molto spesso le parti arrivavano dinanzi al giudice dopo avere già verbalizzato le loro richieste e le loro deduzioni difensive.

Probabilmente sarebbe più efficace una riforma che, limitando la attività di udienza all'essenziale, desse priorità ad una trattazione scritta attraverso il deposito e lo scambio di atti difensivi, magari rivedendo alcuni passaggi dell'attuale processo civile telematico che, dopo alcuni anni, si sono rivelati piuttosto farraginosi.

Ciò però potrebbe avvenire previe indispensabili modifiche del vigente codice di rito all'esito di un dibattito parlamentare e comunque di un congruo periodo di sperimentazione.

E la sede potrebbe essere il DDL n. 1662 presentato in Senato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Giustizia avente ad oggetto "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie", che prevede molte novità poco convincenti ma alcune certamente meritevoli di attenzione.

Infine mi sia consentita una considerazione conclusiva più di carattere generale: non sono in grado di dire se dalle macerie di questa pandemia il tessuto socio economico del nostro Paese saprà risollevarsi e se anche la giustizia italiana saprà fare tesoro di questa terribile esperienza attraverso la introduzione di novità razionali ed efficienti nel rispetto delle garanzie processuali e del principio del contraddittorio, quello che invece mi pare di notare è che – almeno sino a quando dovremo convivere con questo ospite indesiderato – dovremo abituarci ad un'altra concezione del "tempo", che difficilmente potrà essere quella frenetica alla quale ci eravamo abituati.



