Obbligo di mascherine per tutti e misurazione della temperatura all'ingresso: sono le misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica assunte dal tribunale di Bologna, con un dispaccio firmato dal presidente Francesco Caruso.



Il tribunale ha proceduto all'acquisto di termoscanner che saranno collocati agli accessi del personale e del pubblico. Nei diversi ingressi avvocati, dipendenti, magistrati e pubblico

"sono pregati di sottoporti alla misurazione della temperatura corporea". In caso questa sia superiore ai 37,5 gradi, "sarà precluso l'accesso". In caso si tratti di dipendenti dell'ufficio si darà immediata comunicazione alla segreteria amministrativa e al settore di appartenenza.



"Nell'attuale situazione di emergenza - si legge nel provvedimento - occorre richiamare un principio di responsabilità comune perché la presenza in servizio sia strettamente funzionale ad assicurare le turnazioni agli sportelli e i servizi a supporto della giurisdizione, peraltro ad attività non piena. È inoltre necessario impedire l'ingresso in tribunale alle persone che presentano sintomi ipoteticamente riconducibili a esposizione a contagio, nel comune interesse della tutela della salute di tutti i lavoratori e cittadini".