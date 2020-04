"La giustizia riparta, con gli strumenti tecnologici a disposizione, con la trattazione scritta

e anche con l'utilizzo dell'udienza da remoto". La sollecitazione arriva dall'Associazione nazionale forense. "Ben vengano gli accorgimenti suggeriti dall'avvocatura istituzionale e associativa per uno svolgimento del processo da remoto, anche nel penale, in via del tutto eccezionale che tenga conto dei diritti in gioco, del giusto processo e della necessaria partecipazione dei difensori, nella consapevolezza, però - afferma il segretario Luigi Pansini - che gli avvocati

civilisti, penalisti, tributaristi, lavoristi, amministrativisti vogliono che la giustizia riprenda a marciare e che venga assicurata la ripresa delle attività del comparto professioni".

Occorre in ogni caso, sostiene l'Anf, assicurare la possibilità di depositare telematicamente tutti gli atti per tutti i tipi di processo e prevedere una gestione delle cancellerie e dei registri con modalità del lavoro agile che vanno assolutamente previste, attivate e implementate per un servizio e un'attività che tutti ritengono essenziali".