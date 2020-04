Fondo di Garanzia, le novità dei Dl 'Cura italia' e 'Liquidità'

pmi e professionisti

Il Fondo di Garanzia per le PMI ("Fondo") è uno strumento istituito dal Ministero dello Sviluppo economico con legge n. 662/96 che ha come finalità quella di agevolare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese ("PMI"), offrendo la possibilità di contare su una garanzia statale in sostituzione (e, sulla base della nuova normativa, anche in aggiunta) alle garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. Di tale garanzia possono infatti beneficiare le PMI, i Consorzi e i professionisti, qualora ne facciano richiesta i finanziatori – i c.d. "soggetti richiedenti" – ossia banche, intermediari, imprese di assicurazione e confidi. La garanzia del Fondo viene concessa tramite (i) interventi di garanzia "diretta" su richiesta dei soggetti finanziatori) o (ii) interventi di "riassicurazione" (su richiesta dei soggetti garanti).

La concessione di una garanzia statale comporta importanti vantaggi sia per le imprese beneficiarie che per i finanziatori. Da un lato, per le imprese aumentano le possibilità di ottenere finanziamenti a costi più contenuti, senza eventualmente la necessità di prestare altre garanzie reali o personali aggiuntive. Dall'altro, i soggetti finanziatori potranno concedere credito neutralizzando o mitigando il rischio di insolvenza del debitore, essendo la garanzia pubblica escutibile a prima richiesta.

Le novità dei Dl "Cura italia" e "Liquidità"

Tra le diverse misure adottate dal Governo italiano per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ridurre l'impatto negativo sul sistema imprenditoriale, importanti interventi sono rivolti alla concessione del credito e al sostegno della piccola e media impresa italiana. A tal fine, il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto Cura Italia"), emanato nell'ambito di tale emergenza, ha rappresentato un primo decisivo intervento introducendo misure speciali in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo e importanti novità per permettere di alleggerire i requisiti di accesso alla garanzia e potenziare l'intervento del Fondo stesso. In linea di continuità con il Decreto Cura Italia è stato emanato il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 ("Decreto Liquidità" o "Decreto Imprese"), ulteriore misura ritenuta necessaria al fine di supportare l'imprenditoria italiana. Il Decreto Liquidità, oltre a prevedere la concessione di un'ulteriore forma di garanzia tramite SACE Simest ("SACE"), società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, mira a potenziare ulteriormente il Fondo ridisegnandone la disciplina dell'accesso e implementando quanto aveva già previsto l'articolo 49 del Decreto Cura Italia (disposizione che viene abrogata). Infatti, sulla scia già tracciata da quest'ultima disposizione, il Decreto Liquidità apporta ulteriori deroghe alla disciplina ordinaria del Fondo, le quali saranno applicabili fino al 31 dicembre 2020, snellendone le procedure burocratiche per l'accesso ed aumentandone la dotazione finanziaria e la capacità di generare liquidità.

Principali deroghe

Si riportano di seguito le principali deroghe alla disciplina ordinaria del Fondo previste dall'articolo 13 del Decreto Liquidità:

(i) la concessione della garanzia del Fondo diventa gratuita;

(ii) l'importo massimo garantito per singola impresa è aumentato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro (rispetto ai precedenti 2,5 milioni di euro) e vengono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

(iii) la valutazione per l'accesso alla garanzia è effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati (o alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate). Inoltre, l'articolo 13 del Decreto Liquidità prevede la concessione della garanzia anche in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute" o "sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura di concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (9 aprile 2020) le loro esposizioni non siano più deteriorate e si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza (valutazione rimessa alla banca). Questa misura consente di evitare di considerare gli eventuali impatti negativi legati all'emergenza epidemiologica sulle imprese;

(iv) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500 mila euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

(v) è aumentato l'importo massimo per operazioni di microcredito da 25 mila euro a 40 mila euro.

Principali novità

Il Decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità hanno introdotto anche importanti novità. Tra le principali si annoverano le seguenti, disciplinate dall'articolo 13 del Decreto Liquidità:

(i) percentuale di copertura del 90% per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale di queste operazioni non può superare alternativamente:

a.il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 (o per l'ultimo anno disponibile);

b.il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

c.il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

(ii) percentuale di copertura al 100% della "riassicurazione" per le operazioni garantite dai Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che le stesse non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;

(iii) ammissibilità alla garanzia del Fondo anche delle operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere;

(iv) la durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lett. f) del Decreto Liquidità (la c.d. "moratoria");

(v) concessione automatica, gratuita, e senza valutazione, della garanzia al 100% - sia in garanzia "diretta" che in "riassicurazione" – per i nuovi finanziamenti concessi in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di imprese, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 al sussistere di determinate condizioni (ad esempio rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione, durata fino a 72 mesi, importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario).

(vi) in favore di soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, la garanzia può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie a valere su risorse proprie sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. Questa garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (i.e. un massimo di 800 mila euro).

Infine, il Decreto Liquidità interviene sulle garanzie rilasciate su portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione di Standard's and Poor's. In particolare:

a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti innalzato a 500 milioni di euro;

b) i finanziamenti devono avere le caratteristiche descritte al punto (i) di cui sopra e possono essere erogati prima della richiesta di garanzia sul portafoglio ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza valutazione del merito di credito;

d) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito , il Fondo copre il 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento.

In tal modo, il Decreto Liquidità potenzia ulteriormente il Fondo, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità, rendendolo strumento a supporto delle imprese, a tutela di imprenditori, nonché a salvaguardia dell'export e di tutti i settori che costituiscono la spina dorsale del sistema produttivo italiano.

La nuova forma di garanzia introdotta dal Decreto Liquidità

Le misure adottate tramite il Decreto Liquidità prevedono la concessione di ulteriori garanzie statali per un totale di circa 200 miliardi di euro. Queste garanzie saranno concesse attraverso SACE in favore di banche che concedono finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. In tal modo si mira a consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale che altrimenti non sarebbero supportate.

Questa garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni (ad esempio l'impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia).

In particolare, si segnala che 30 dei 200 miliardi di euro stanziati dallo Stato con il Decreto Liquidità vengono riservati alle PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, e l'accesso alla garanzia sarà subordinato alla condizione di aver esaurito la capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo.

Infine, il Decreto Liquidità introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e da SACE stessa per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.

* Avvocato - Partner DLA Piper

** Avvocato - DLA Piper