!L'AIGA, sta ricevendo numerose segnalazioni provenienti da diversi Colleghi monocommittenti, ossia da Avvocati che svolgono in maniera prevalente e/o esclusiva la loro prestazione professionale in favore di un unico committente. In particolare, molti Avvocati c.d. monocommittenti sarebbero stati allontanati, senza alcun preavviso, dallo studio legale presso cui operano, a causa della crisi economica provocata dalla emergenza sanitaria". Lo scrive l'Aiga una nota.



"Gli Avvocati monocommittenti" afferma il Presidente Nazionale Antonio De Angelis "non godono di alcuna forma di tutela, come il TFR o l'obbligo di preavviso, e possono pertanto essere messi alla porta dalla sera alla mattina dai titolari degli studi legali, che preferiscono sacrificare loro piuttosto che il personale di segreteria, a cui dovrebbero garantire le tutele previste dall'ordinamento".



L'AIGA, prosegue la nota, ritiene pertanto non più procrastinabile un intervento normativo a tutela di quei colleghi che esercitano la professione forense con collaborazioni continuative ma "precarie" all'interno degli studi legali, al fine di garantire loro dignità e sostegno nell'esercizio della professione forense.



"Invitiamo, pertanto" - afferma il Presidente Antonio De Angelis – "il CNF, l'Organismo Congressuale Forense ed ogni altra rappresentanza territoriale - a dare attuazione alla Mozione n. 141 approvata da tutte le componenti dell'avvocatura all'esito del XXXIV Congresso Nazionale Forense svoltosi a Catania nel mese di ottobre 2018 sul tema dell'avvocato collaboratore continuativo di altro avvocato o studio legale: c.d. "avvocato monomandatario" ".



Nel contempo, l'AIGA sollecita vivamente tutti i Ministeri, gli organismi politici e gli Enti competenti, "affinché venga sostenuta presso le Camere ed il Governo l'approvazione di una modifica della disciplina vigente diretta a riconoscere anche agli avvocati monocommittenti una regolamentazione del relativo rapporto di lavoro professionale che - nel rispetto di quei principi cardine della professione ed, in particolare, di quello della indipendenza - conduca d una piena affermazione dei loro diritti, ricordando come "ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione."