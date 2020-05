Aiga, sbagliato affidare la Fase 2 ai presidenti di Tribunale

emergenza covid-19

Il decreto che avrebbe dovuto chiarire termini e modalità di avvio della fase 2 per la Giustizia

"rischia invece di provocare ulteriori confusioni e lungaggini". E la decisione di prorogare il termine originariamente previsto del 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020, "comporterà in concreto

una sostanziale paralisi della giurisdizione fino a dopo l'estate".



IL COMUNICATO DELL'AIGA



A protestare è l'Aiga, l'associazione dei giovani avvocati che esprime anche "forti perplessità" sulla conferma della decisione di demandare ai capi degli uffici giudiziari dei singoli

Tribunali tutta l'organizzazione della "fase 2", "con conseguenti provvedimenti adottati dalle autorità giudiziarie diversi in ogni Tribunale".



L'Aiga ritiene invece che il Governo debba adottare "alcunemisure chiare ed uniformi su tutto il territorio nazionale". In particolare "in tutti i procedimenti civili andrebbe consentita

la trattazione scritta", se c'è l'accordo tra le parti. Mentre nel penale, "solo in pochi casi" dovrebbero essere consentite le udienze da remoto.