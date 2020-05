Il plenum del Csm ha approvato con 20 voti a favore la modifica del proprio regolamento che introduce una norma temporanea per consentire lo svolgimento delle attività consiliari da remoto mediante collegamento telematico, in conseguenza delle misure adottate dal governo per

fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il capo dello Stato, che è il presidente del Csm, con una lettera al vicepresidente David Ermini, ha espresso il suo parere favorevole e ha manifestato apprezzamento per l'impegno "diretto ad assicurare che i lavori del Consiglio superiore della magistratura possano continuare a svolgersi regolarmente, nonostante le limitazioni alla libertà

di circolazione,imposte per prevenire la diffusione del contagio". Sergio Mattarella ha però rivolto una raccomandazione a Palazzo dei marescialli: "sia assicurata da parte di tutti i componenti la massima riservatezza dei lavori di Commissione e in particolare dei documenti relativi ai procedimenti che verranno trattati da remoto".