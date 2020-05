Il Presidente della Campania nel punto di oggi in video conferenza sulle misure di contrasto al Covid-19 ha annunciato: "Partono domani 20.000 mandati di pagamento per gli avvocati".

La copertura della misura, fissata in 1 .000 euro per ogni professionista, ammonta ad 80mln, dunque con il via libera di domani un quarto dei fondi (20mln) viene destinato all'avvoccatura.



La misura è cumulabile con l'indennità prevista dal governo nazionale pari a € 600, denominata Reddito di ultima istanza. Ed è rivolta a chi abbia iniziato l'attività prima del 1°/1/2020; abbia lo studio sul territorio regionale; non sia iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria; ed abbia un fatturato dell'anno 2019 inferiore ad euro 35.000.



De Luca ha anche comunicato l'operatività del pagamento per altri 3.300 professionisti "molti dei quali geometri", mentre si è detto "in attesa di notizie" da parte dalle altre Casse professionali in modo da poter procedere al pagamento di "altre decine di migliaia di bonus".





LA MISURA VARATA DALLA REGIONE



BONUS A PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

Dotazione: € 80.000.000,00

Azione: erogazione una tantum di un'indennità in favore di professionisti e lavoratori autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, a causa dell'emergenza COVID-19.



Procedura: avviso pubblico per la raccolta, attraverso apposita piattaforma, delle richieste di indennità da parte dei potenziali beneficiari, fino ad esaurimento dei fondi ovvero fino alla data del 30 giugno 2020.

I professionisti interessati dovranno compilare la domanda on line, attestando la sussistenza dei requisiti di ammissione al beneficio sotto forma di autodichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 ed allegando copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Attività da realizzare: erogazione, sulla base delle richieste pervenute, di un'indennità una tantum, pari a € 1.000,00, cumulabile con l'indennità prevista dal governo nazionale e pari a € 600,00 denominata Reddito di ultima istanza.



Requisiti di accesso:

• iscrizione all'albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata ovvero, nel caso in cui l'Albo professionale non sia costituito, alla gestione separata INPS;

• inizio attività prima del 1/1/2020;

• sede/studio sul territorio regionale;

• non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria;

• fatturato dell'anno 2019 inferiore ad euro 35.000,00.



Beneficiari: la misura riguarda sostanzialmente due categorie di lavoratori autonomi, con domicilio fiscale in Regione Campania, titolari di Partita IVA: i professionisti iscritti alla gestione separata INPS e gli iscritti agli ordini professionali ed alle relative casse previdenziali private. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricomprese le seguenti categorie di lavoratori:

•liberi professionisti con partita IVA, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo;

• avvocati;

• commercialisti;

• notai,

• medici

• giornalisti

• agronomi

• psicologi

• consulenti del lavoro



Restano esclusi dalla misura i professionisti che risultano anche dipendenti o titolari di pensione e i lavoratori autonomi che non esercitano attività professionali, iscritti alle sezioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS (es. artigiani, commercianti, coloni, mezzadri etc.)

