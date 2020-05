Cassa Forense ha sottoscritto con Unisalute una ulteriore garanzia valida per tutti gli iscritti e con onere a carico dell'Ente, riguardante le infezioni da COVID-19 (c.d. Coronavirus). La durata della copertura è retroattiva, con effetto dal 1 febbraio 2020 e coprirà gli eventi occorsi e diagnosticati da tale data e fino al 31 dicembre 2020.



La garanzia comprende le seguenti prestazioni:

•• una diaria giornaliera di € 75,00 per ogni giorno di ricovero, a seguito di positività al tampone Covid-19, per un massimo di 30 giorni. Il giorno di entrata e quello di uscita sono conteggiati come un solo giorno di ricovero;

•• una diaria giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di isolamento per un massimo di 15 giorni, nel caso in cui l'assicurato sia costretto al regime di quarantena presso il proprio domicilio a seguito di positività al tampone Covid-19;

•• una indennità post ricovero complessivamente pari ad € 1.500,00 nel periodo assicurativo, nel caso in cui per l'assicurato durante il ricovero sia stato necessario il ricorso alla terapia intensiva;

•• Servizio di video consulto medico per dialogare a distanza con lo specialista; considerata la sospensione di buona parte delle visite specialistiche presso le unità sanitarie locali e la chiusura di molti poliambulatori sul territorio, è stato messo a disposizione un nuovo servizio di video consulto specialistico nelle varie discipline mediche. Il video consulto garantisce un confronto diretto con lo specialista in tutti i casi in cui non sia necessario un contatto fisico, ad esempio per condividere i risultati di esami o referti, avere risposte a dubbi e domande sulle terapie, dialogare con il medico per eventuali approfondimenti, scambiarsi documenti.



Le modalità di accesso al servizio:

a - l'Iscritto contatta la Centrale Operativa UniSalute al numero verde del piano sanitario dedicato a Cassa Forense 800-822463, richiedendo la prenotazione di una visita specialistica;

b - riceve via mail direttamente dalla struttura sanitaria un link dedicato per il contatto video con un medico specialista;

c - si collega al video consulto tramite computer, device mobile, smartphone o tablet (utilizzando i browser Google Chrome o Mozilla Firefox)



Durante la video chiamata è possibile fare l'upload di referti e documenti, è utile, quindi averli in formato digitale prima del collegamento.

Alla fine del consulto lo specialista potrà rilasciare anche la certificazione necessaria per l'acquisto dei farmaci.



•• Servizio di teleconsulto medico COVID-19 h24: in caso di sintomi sospetti (es. febbre, tosse, problemi respiratori, ecc.), contattando il numero verde 800-212477, gli iscritti potranno ricevere informazioni da un team di medici che rispondono h24 e 7 giorni su 7 alle chiamate di assistenza, ivi compreso il consulto di carattere psicologico e quesiti per la profilassi igienico-sanitaria. I medici, effettuata una breve indagine telefonica per capire il livello di difficoltà e di urgenza, forniranno al chiamante le dovute informazioni del caso.



Le prestazioni per indennità e diarie non sono cumulabili tra loro. Inoltre, la Garanzia "COVID-19 (Coronavirus)" non è estensibile al nucleo familiare. Sul sito internet della Cassa, nell'apposita area dedicata a tale garanzia assicurativa è pubblicato il modulo di richiesta dell'indennità o della diaria giornaliera. Per informazioni, è possibile contattare il call center di Cassa Forense al seguente recapito: 06.87.40.40.40 (lun – ven 8.00 – 21.00; sab 8.00 – 13.00).