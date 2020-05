emergenza covid-19

L'anno 2020 "è un anno a sé, che non rientra in nessun triennio formativo". Ma è comunque necessario rispettare l'obbligo formativo acquisendo un numero minimo di crediti che però è stato stabilito in 5 (di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie). Tuttavia, "stante l'eccezionalità del periodo e l'obbligo di tenere il distanziamento sociale per non favorire la diffusione del contagio da Covid-19", non vige il limite massimo del 40% dei crediti conseguibili con "Formazione a distanza". Questo vuol dire che "tutti i crediti sono conseguibili tramite formazione a distanza (e-learning, streaming, webinar, videonferenza)". Sia dunque i 5 crediti minimi obbligatori, sia i maggiori crediti derivanti dalla partecipazioni ad ulteriori eventi formativi.



Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nelle Faq del Consiglio nazionale forense pubblicate per sciogliere i dubbi sulla delibera n. 168 del 20 marzo 2020 che, a seguito della pandemia, ha regolato in deroga alcuni aspetti dell'obbligo formazione continua. "Abbiamo ricevuto diversi quesiti inerenti l'applicazione della delibera – spiega infatti il Cnf - sia da COA che adottano il criterio del triennio fisso, sia da COA che invece fanno decorrere il triennio dal primo girono dell'anno successivo all'iscrizione all'Albo".



L'iscritto che non ha completamente adempiuto l'obbligo per il triennio 2017/2019, si legge in un'altra Faq, potrà frequentare sino alla fine dell'anno eventi formativi (anche in via esclusiva con la modalità a distanza) "per recuperare i crediti non conseguiti nel triennio precedente".

Rimane comunque salvo però l'obbligo di acquisire almeno 5 crediti nell'anno 2020. Questi crediti infatti sono da considerarsi "obbligatori" e dunque "non possono essere compensati" con quelli eventualmente acquisiti in un numero maggiore (ai 60 previsti) da chi abbia completato il triennio 2017/19.



Diversamente, i crediti acquisiti in eccesso (rispetto ai 5 obbligatori) per il 2020, "anche se conseguiti in modalità FAD", posso essere imputati al triennio formativo successivo (2021-2023). Nel caso in cui invece il COA di appartenenza dell'iscritto non applichi il triennio fisso, i crediti in esubero rispetto ai 5 minimi obbligatori del 2020, potranno essere imputati al triennio formativo interrotto dall'anno eccezionale 2020.



Infine, l'iscritto che voglia accogliere un tirocinante deve essere in regola con l'obbligo formativo "e il requisito non ricorre sino a che non avrà regolarizzato la sua posizione". Ugualmente per l'iscritto che richieda l'scrizione nell'elenco dei difensori del patrocinio a spese dello Stato. Le procedure di cancellazione, invece, dovranno essere sospese sino al termine del periodo per regolarizzare l'obbligo formativo.