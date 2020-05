Praticanti avvocati al Governo: soluzione immediata per l'esame del 2019

associazione giovani avvocati

L'Aiga lancia un appello al Governo affinchè decida rapidamente sul destino di tanti praticanti avvocati che hanno già sostenuto le prove scritte dell'esame di abilitazione. Dopo la sospensione ad inizio marzo della correzione degli scritti per l'esame di avvocato sostenuti nel dicembre 2019, a causa della emergenza sanitaria, sono infatti migliaia gli aspiranti legali rimasti in sospeso ed in totale assenza di notizie da parte delle istituzioni.



"Oltre un mese fa – afferma la dottoressa Federica Airò Farulla, Coordinatrice dei Praticanti dell'Aiga - abbiamo scritto al Ministro Bonafede chiedendo l'immediata ripresa della correzione degli elaborati scritti, garantendo tutte le misure di sicurezza per i Commissari o, in subordine, la correzione telematica". "Purtroppo ad oggi – prosegue - non è pervenuta alcuna risposta ufficiale, e i praticanti continuano a trovarsi in uno stato di intollerabile incertezza, non sapendo se e quando verranno pubblicati i risultati e, soprattutto, quali saranno le tempistiche per l'esame orale". "Non chiediamo molto – conclude Airò Farulla – ma solo misure certe nelle modalità d'esame per il 2019. Non dimentichiamoci poi degli esami 2020: come si svolgeranno le prove scritte di dicembre 2020 se dovranno essere mantenute le precauzioni emergenziali?".

Nel frattempo, si legge in una nota dell'Associazione dei giovani avvocati italiani - il Ministro dell' Università Gaetano Manfredi ha annunciato che "gli esami di abilitazione ad alcune categorie professionali per l'anno 2020 si svolgeranno mediante una unica prova orale a distanza, non prevedendo però nulla per i praticanti avvocati".

"Saper scrivere, a differenza che per altre professioni, è una caratteristica fondamentale per un Avvocato - commenta Antonio De Angelis, Presidente nazionale AIGA –, ed è dunque importante che gli elaborati dell'anno 2019 vengano corretti, ma occorre farlo rapidamente". "Non siamo a favore di sanatorie generalizzate, come quella proposta dalla Senatrice Lonardo, che prevede una abilitazione automatica senza nemmeno una prova orale, ma il Governo deve intervenire al più presto, anche con misure eccezionali. I praticanti avvocati hanno diritto di avere notizie certe sul loro futuro professionale, per non ritardare ulteriormente il loro accesso al mondo del lavoro".