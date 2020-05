caso cattolica/bln

Derivati dei Comuni nulli senza l'approvazione del Consiglio

Corte di cassazione - Sentenza 12 maggio 2020 n. 8770

Giro di vite della Cassazione sui derivati degli enti locali. Per le Sezioni unite civili, sentenza n. 8770 di oggi, sono nulli i tre contratti di Interest rate swap stipulati (tra il maggio 2003 e l'ottobre del 2004) dal comune di Cattolica con la Banca Nazionale del Lavoro, in quanto nonostante la presenza di clausole "upfront" non avevano ricevuto l'approvazione del Consiglio comunale, sempre necessaria per le operazioni di indebitamento

