Fase-2: i Tribunali ripartono tra ritardi, controlli e file

emergenza covid-19

Lunghe code, obbligo di mascherine, in alcuni casi misurazione della temperatura all'ingresso, ma anche contingentamento delle aule ed udienze a porte chiuse. Sono queste le caratteristiche ricorrenti della Fase 2 iniziata questa mattina anche per i Tribunali italiani. Lentamente e tra mille difficoltà dunque la Giustizia cerca di riguadagnare una "normalità" che però è ancora di là da venire.



Milano, ripresa lenta

Una ripresa lenta, piena di accortezze, con poca gente nelle aule, nei corridoi e negli uffici e una lunga coda, che si snoda all'esterno del Palazzo di Giustizia, dovuta alla riapertura di alcuni sportelli, come quello per i certificati penali. In più, problemi tecnici in particolare in un processo d'appello per un collegamento in videoconferenza col carcere di Opera e le lamentele di alcuni avvocati anche per la "sporcizia" dei banchi su cui devono sedere e per la "mancanza dei dispenser con i disinfettanti". La fase 2 al Tribunale di Milano dopo la fine del periodo di sospensione prevede lo svolgimento delle udienze anche per i casi non urgenti (ma comunque solo quelli più 'semplici'), ma a 'porte chiuse' e senza la convocazione dei testimoni per osservare il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, almeno fino a fine luglio.



Mentre nelle aule delle sezioni penali del Tribunale si stanno celebrando soprattutto udienze di smistamento, o quelle per patteggiamenti, abbreviati o messa alla prova, alcune con presenza in aula di poche parti, altre in videoconferenza, nella maxi aula del primo piano sono stati convocati difensori, ma anche alcuni imputati, per un processo d'appello su un traffico di stupefacenti. Malgrado la contrarietà degli avvocati, i giudici della prima penale d'appello hanno deciso di celebrarlo lo stesso ritenendolo urgente per scadenza dei termini cautelari. Per oltre due ore, però, non si è riusciti ad iniziare per problemi di collegamento con un detenuto dal carcere di Opera, mentre tre detenuti, che non avevano possibilità di collegarsi da altre carceri, sono stati portati in aula e chiusi in gabbie separate tra loro.



Bologna, sono 5 le aule penali aperte

Ripartono le udienze penali al Tribunale di Bologna, che prova a tornare alla normalità, tra ingressi contingentati dalle 9 alle 11, misurazione della temperatura all'ingresso e mascherine obbligatorie. All'apertura, questa mattina, si è creata subito una lunga fila che arrivava sotto al portico di via Farini, suscitando l'irritazione di qualche avvocato, ma dopo un'ora la situazione era già migliorata con al massimo di 6-7 persone in coda. Cinque le aule penali aperte, che secondo l'Ausl garantiscono la giusta sicurezza per far svolgere le udienze, tutte a 'porte chiuse' fino al 30 giugno, anche se in realtà le porte sono aperte per far arieggiare gli ambienti. Dislocati davanti alle stanze e nei corridoi del Tribunale di via Farini sono stati installati dei dosatori con liquido igienizzante, ma la maggior parte sono vuoti. "Facciamo quello che possiamo - spiega un addetto alla vigilanza - misuriamo la temperatura a tutti e gli ingressi sono scaglionati. In poco meno di due ore saranno entrate una settantina di persone".



Bari, avvocati in coda

Coda di avvocati all'ingresso del Palagiustizia di piazza De Nicola, a Bari, nel primo giorno post-lockdown della giustizia barese. Nel palazzo dove hanno sede Tribunale civile e Corte di Appello un centinaio di persone, soprattutto legali, hanno affollato il cortile antistante dalle prime ore della mattina in attesa di entrare. Tutti con mascherina e sottoposti, all'ingresso, a misurazione della temperatura da parte di un operatore della Croce Rossa.



La stessa cosa avviene nel palazzo di via Dioguardi, al quartiere Poggiofranco, dove si svolgono le udienze penali e ha sede la Procura, ma dove l'affluenza è stata meno rilevante. Agli ingressi ci sono anche cartelli informativi che ricordano l'obbligo di indossare la mascherina e la distanza interpersonale minima di un metro da mantenere. Negli uffici giudiziari si entra, oltre che per le udienze convocate scaglionate per orari e con un numero di limitato di persone in base alla capienza delle aule, previo appuntamento telefonico o telematico.



Napoli, file per il Casellario

Le lunghe file si sono registrate anche agli ingressi del Nuovo di Palazzo di Giustizia di Napoli. La maggior parte delle persone in coda si è recata in Tribunale per richiedere certificati al Casellario Giudiziario. All'ingresso sono attivi i termoscanner e chi accede deve compilare una autocertificazione. In sostanza per ogni ingresso si impiegano 4-5 minuti. Oggi sono riprese le cause che vedono imputati persone detenute o persone per le quali la scadenza dei termini custodia cautelare è imminente.