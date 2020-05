Distretto di Napoli, gli Ordini chiedono criteri uniformi contro caos Protocolli

fase-2

Stop al fai da te degli Uffici giudiziari nella programmazione della Fase-2 che, "in nome della necessità di evitare disparità di trattamento nel distretto", ha portato alla "sospensione di ogni attività" e "livellato al ribasso" l'operatività degli uffici. Dura presa di posizione dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Napoli Nord, Nola, Torre Annunziata, Avellino e Benevento nei confronti della "mancanza di programmazione, indirizzo e stimolo da parte della Corte di appello di Napoli". Ma anche del Governo e del Ministro della Giustizia colpevoli di aver "rinunciato ad esercitare la funzione regolatrice e di indirizzo delle modalità di svolgimento della giurisdizione, demandandola semplicisticamente a livello locale".



IL DOCUMENTO DEI COA



Per queste ragioni i legali campani chiedono un immediato intervento di rango legislativo o regolamentare "per disciplinare in maniera univoca e uniforme i processi in tutti gli Uffici Giudiziari italiani", prevedendo anche "l'inclusione attiva dell'Avvocatura nei processi decisionali". Serve, continua la nota congiunta degli Ordini, "l'indicazione di precisi e rigorosi parametri entro i quali, in ragione di eventuali peculiarità ed esigenze logistiche, ciascun Dirigente possa motivatamente adottare misure organizzative particolari condivise con l'Avvocatura".

Inoltre va "immediatamente" ripristinato il confronto tra la Magistratura e l'Avvocatura "per ottenere linee guida condivise e omogenee nel Distretto, facendo ricorso, se del caso, anche a soluzioni innovative praeter legem, giustificabili in ragione della emergenza epidemiologica, al fine di assicurare la riapertura di tutti i settori della Giustizia".



Drammatica poi la situazio degli Uffici del giudice di pace dopo che la Corte di appello ha decretato il differimento al 4 giugno dell'intesa ex art. 83 comma 6 D.L. 18/2020. La perdurante sospensione, scrivono i legali, "provoca anche danni incalcolabili a una larga fetta

dell'Avvocatura del distretto, già reduce dal fermo di oltre due mesi".



Penalisti Bari, usiamo cinema e scuole - Gli avvocati penalisti di Bari, invece, chiedono di poter celebrare più processi facendo udienze di pomeriggio e il sabato e usando spazi che consentirebbero il distanziamento interpersonale, tra cui le palestre delle scuole, sale cinematografiche e i padiglioni della Fiera del Levante. In un documento trasmesso ai capi degli uffici giudiziari baresi, la Camera penale ricorda che "a Bari abbiamo già vissuto l'emergenza delle tende (a causa della inagibilità del Palagiustizia, ndr), ma abbiamo anche verificato che è stato possibile, con estremo sacrificio da parte di tutti, trovare comunque gli spazi per tenere le udienze penali in altri luoghi".



Per questo gli avvocati propongono di usare più spesso l'aula bunker di Bitonto, che ha una capienza di 24 postazioni ed è quindi più grande di quelle del palazzo di Via Dioguardi (con capienza fino a 18 persone). Chiedono inoltre di usare l'aula della Corte di Assise e, di pomeriggio, le altre del Palagiustizia di piazza De Nicola, di tornare ad utilizzare le aule delle ex sezioni distaccate di Modugno o Rutigliano e anche aule o palestre degli istituti scolastici ora chiusi, i padiglioni della Fiera del Levante e le sale cinematografiche, "già utilizzate - dicono - in altre sedi giudiziarie per processi con un cospicuo numero di parti".