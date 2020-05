Stando alle "indiscrezioni" pare che il Decreto rilancio, in discussione in Consiglio dei ministri, "garantirà, a maggio, a tutti i liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps 1.000 euro, e 'solo' 600 agli associati alle Casse di previdenza" private, ma "ricordo che le risorse provengono dalle tasse che paghiamo tutti e che iprofessionisti iscritti alle Casse pagano addirittura due volte, personalmente, e attraverso i loro Enti". Ad affermarlo il presidente dell'Associazione che raggruppa 20 Casse pensionistiche private Alberto Oliveti, che auspica "che i 1.000 euro vengano dati a tutti i professionisti, e non si creino ulteriori, insopportabili ingiustizie verso categorie duramente colpite dall'emergenza Covid-19", si chiude la nota.