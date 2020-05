"Esprimiamo soddisfazione per la norma introdotta ieri nel decreto legge di rilancio del Paese in merito agli esami di avvocato, che raccoglie le comprensibili preoccupazioni di molti aspiranti avvocati che hanno sostenuto la prova scritta nello scorso dicembre. Grazie a questa norma le commissioni di esame saranno autorizzate a correggere gli elaborati anche da remoto, salvaguardando comunque la collegialità, e potranno anche svolgere gli esami orali a distanza, laddove ciò fosse opportuno. In questo modo si garantirà il completamento dell'esame, e saranno salvaguardati i diritti e le legittime aspirazioni dei candidati. Una buona soluzione, alla quale il Partito Democratico ha contribuito fattivamente." Lo affermano in una nota i deputati dem Alfredo Bazoli, capogruppo in commissione Giustizia alla Camera e Walter Verini, responsabile Giustizia del Partito Democratico.