Anche dopo aver letto la bozza del "Dl Rilancio" approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, continua la battaglia dei praticanti avvocati per ottenere "soluzioni concrete e immediate" per gli esami di abilitazione forense rimasti in un limbo a seguito dell'emergenza Covid-19. Secondo Riccardo Prisciano (Foro di Udine), Claudia Majolo (Foro di Napoli), Stefano Bellodi (Foro di Milano) e Federica Torta (Foro di Torino) il nuovo decreto non convince.



Secondo gli aspiranti legali infatti l'articolo 240-quater del Dl Rilancio "non fa altro che investire le sottocommissioni di poteri discrezionali e oneri che non gli competono con una norma lacunosa e imprecisa". "Saranno infatti le singole sottocommissioni a disporre le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e a dettare le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute". "Ma tutto ciò non si concilia con la gestione unitaria di un esame nazionale".



"A differenza di altre categorie, come per esempio i medici – scrive Majolo che è anche presidente dell'Unione Praticanti Avvocati (Upa) -, il decreto non prevede un allineamento delle modalità abilitanti, ma piuttosto prevede la correzione da remoto degli elaborati scritti". "Tale procedura - prosegue - presenta forti lacune. Prima tra tutte, la lentezza in ordine alla valutazione degli elaborati, dovendo ricorrere a piattaforme telematiche non realizzate per detta attività. In secondo luogo, le direttive prevedono che si proceda con la scansione dei compiti, senza tener conto, che alcune Corti d'Appello - quali Milano o Napoli- si troveranno ad esaminare un numero per nulla esiguo di elaborati".



"Con queste premesse – conclude -, i tempi previsti per la comunicazione degli esiti saranno duplicati. La violazione del nostro diritto - ad una seria ed adeguata correzione - è quella di non aver previsto nemmeno un termine finale, entro il quale potremmo essere consci della nostra sorte".