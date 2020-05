Smart working in 2/3 degli studi, i piccoli puntano sulla flessibilità

ricerca Politecnico Milano



Per oltre due professionisti su tre - avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro - lo smart working era una realtà già da prima dell'emergenza, mentre sono ancora pochi i dipendenti degli studi coinvolti nei progetti di lavoro agile. Nel 2019 il 78% dei grandi studi, il 75% di quelli di medie dimensioni, il 65% dei piccoli e il 55% dei micro studi ha adottato iniziative strutturate o informali di lavoro agile.



Quasi tutti gli studi poi garantiscono orari di lavoro flessibili ai propri professionisti (oltre l'80% in tutte le dimensioni). Appaiono invece molto meno avanzati sul fronte del Knowledge Management, la modalità con cui si raccolgono, organizzano e mettono a disposizione internamente ed esternamente le informazioni utili alle attività dello studio.



Sono alcuni dei risultati della ricerca dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano, presentata oggi al convegno online "Covid-19, dall'emergenza insegnamenti per il futuro delle professioni", che ha analizzato un campione di oltre 3.300 studi professionali multidisciplinari, legali, commercialisti e consulenti del lavoro.



LE SLIDE SULLA DIFUSSIONE DEL LAVORO AGILE



Smart working - Lo smart working è presente nella maggior parte degli studi professionali, ma i progetti strutturati sono numerosi soltanto negli studi di grandi (47% del campione) e medie dimensioni (40%), mentre scendono al 26% fra le micro realtà e al 21% fra le piccole. Il divario aumenta se si considerano i diversi aspetti del lavoro agile: micro, piccoli e medi studi tengono il passo dei grandi solo per quanto riguarda l'orario di lavoro flessibile (tutti oltre l'80%) e la possibilità di lavorare da casa (dal 70% delle micro realtà all'85% delle medie), mentre perdono terreno sul fronte delle tecnologie per lavorare in mobilità (le offre solo il 46% dei micro studi e il 66% dei piccoli, contro il 77% dei medi e l'88% dei grandi) e meno di un terzo prevede obiettivi formalmente assegnati e ripensa gli spazi di lavoro (32% dei piccoli, 28% dei medi e 21% dei micro).



Dipendenti poco coinvolti - I dipendenti risultano meno coinvolti dei professionisti nel nuovo modello di lavoro. Il 69% dei grandi studi ha avviato iniziative di lavoro agile, ma solo il 38% sono strutturate, e la percentuale di persone che ha accesso a un orario di lavoro flessibile (53%), alla possibilità di lavorare da casa (69%) e a tecnologie per lavorare in modalità (69%) o a cui vengono assegnati formalmente degli obiettivi (47%) cala di molte decine di punti rispetto ai valori registrati per i professionisti. Negli studi di medie dimensioni il 58% ha attivato progetti di smart working per i dipendenti, di cui il 25% strutturati e il 33% informali, contro il 39% dei piccoli (11% strutturati e 28% informali) e il 23% dei micro studi (11% strutturati e 12% informali).



Studi multidisciplinari meglio strutturati - Se invece si analizzano le categorie professionali, gli studi più avanzati sono i multidisciplinari, dove progetti strutturati di smart working sono presenti nel 37% del campione e quelli informali nel 30%. Risultano primi anche per obiettivi formalmente assegnati (33%), offerta di tecnologie per lavorare in mobilità (71%), flessibilità di luogo di lavoro (nel 77% è possibile lavorare da casa, nel 52% in altri luoghi) e iniziative di lavoro agile dedicate ai dipendenti (51%, strutturate nel 23% dei casi), anche se per questi ultimi l'offerta di flessibilità e tecnologie è molto più limitata.



Avvocati, al palo le tecnologie per la mobilità - Gli avvocati sono la seconda categoria professionale per diffusione di progetti di smart working, ma sono i professionisti con meno iniziative strutturate (presenti solo nel 20% degli studi). La maggior parte degli studi legali concede ai suoi professionisti flessibilità di orario (89%) e la possibilità di lavorare da casa (77%), ma solo poco più della metà (55%, in ultima posizione) mette a disposizione le tecnologie per lavorare in mobilità. Gli avvocati sono i professionisti che meno coinvolgono i propri dipendenti nel nuovo modello di organizzazione del lavoro: solo il 26% attiva progetti per i dipendenti (di cui solo l'8% strutturati), il 13% permette orari di lavoro flessibili, l'11% il lavoro da casa e il 10% le tecnologie necessarie per il lavoro agile.



Benefici e paure del lavoro agile - Ma per gli studi multidisciplinari il work-life balance è solo il terzo beneficio percepito (29%), dietro a maggiore autonomia (39%) e motivazione (30%). Avvocati e commercialisti hanno riscontrato più autonomia (32% e 34%), equilibrio fra vita professionale e privata (30%) e maggiore motivazione (27% e 28%). Per i consulenti del lavoro i benefici più visibili sono maggiore motivazione (32%) ed efficacia sul lavoro (24%). Per avvocati, commercialisti e studi multidisciplinari gli ostacoli da superare per applicare lo smart working sono i timori legati alla sicurezza (rispettivamernte indicati dal 35%, 28% e 31% del campione), seguita dalle attività poco digitali dello studio (29%, 25% e 23%) e dalla scarsa percezione dei suoi benefici (24%, 23% e 20%). I consulenti del lavoro, invece, dopo la sicurezza (30%) e le attività poco digitali (21%), sono frenati soprattutto dalla sensazione che il lavoro agile non si a applicabile alla propria realtà (18%), barriera forte anche fra i legali (23%) e i commercialisti (19%).



Il Knowledge Management negli studi

In meno di uno studio su dieci è presente un sistema di Knowledge Management strutturato.

Oltre l'80% di micro, piccoli, medi studi, avvocati e consulenti del lavoro, il 76% dei multidisciplinari e il 79% dei commercialisti consulta procedure, manuali e archivi e in media uno studio su tre di queste categorie si rivolge a un professionista di fiducia per raccogliere informazioni.



Le tecnologie più diffuse - Negli studi le tecnologie più diffuse sono il sito web, gli archivi organizzati e la intranet di studio, però con differenze marcate fra le dimensioni e le categorie. Il sito web è presente nell'88% dei grandi studi, nel 68% di quelli medi e nel 52% dei multidisciplinari, ma solo nel 45% dei piccoli, nel 43% dei legali e in meno di un terzo di commercialisti (32%), consulenti del lavoro (30%) e micro studi (30%). Il 50% dei commercialisti usa strumenti di e-learning, gli studi multidisciplinari sono la categoria in cui è più diffusa la intranet di studio, un terzo degli avvocati usa document management system.



Gli strumenti organizzativi più presenti - Nei grandi e medi studi si privilegiano le riunioni informative (88% e 64%) e periodiche (72% e 64%). I grandi studi utilizzano anche la condivisione di best practice (66%), percorsi di inserimento (59% e i centri studi (50%). I centri studi sono anche lo strumento organizzativo più usato dai micro studi (38%) e dagli avvocati (42%).