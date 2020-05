bond giacomelli sport

Banche, la segnalazione di inadeguatezza se non specifica non salva la banca



Corte di cassazione - Sentenza n. 9018 del 15 maggio 2020

Non è sufficiente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione per escludere la responsabilità dell'intermediario finanziario. La banca infatti deve anche comunicare i motivi per i quali la transazione non si attaglia al profilo dell'investitore. Con questa motivazione, la Corte di cassazione

