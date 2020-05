Cassa forense ha comunicato che, a seguito del nuovo stanziamento disposto con Decreto Interministeriale n. 10 del 4 maggio 2020, con mandato di oggi, ha provveduto alla liquidazione delle restanti domande di ammissione al "reddito di ultima istanza" di 600 euro, nei confronti di 33.304 iscritti in possesso dei requisiti.



Con quest'ultimo pagamento il totale delle domande liquidate per il reddito di ultima istanza, con riferimento al mese di marzo, ha riguardato 139.311 iscritti, per un totale di €83.586.600, anticipati per conto dello Stato.