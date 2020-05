Galletti: otto chili di linee guida solo al Tribunale di Roma

emergenza covid-19

"La giustizia civile, quella amministrativa, quella penale, quella militare, quella tributaria, le magistrature superiori e la giustizia c.d. di prossimità. Il primo e il secondo grado. Pensate un ufficio giudiziario a caso: durante l'emergenza sanitaria ha emanato uno o più provvedimenti organizzativi o linee guida. Provvedimenti tutti differenti, spesso diversi anche fra le varie sezioni all'interno del medesimo Tribunale. Tutto questo intrico di provvedimenti organizzativi, messo su carta, solo a Roma, arriva a pesare 8 chili! Molto più di tutti i codici che regolano la nostra vita da decenni. La Costituzione al confronto è una piuma!"

Lo denuncia su Facebook - anche con un video indirizzato al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al Presidente del Consiglio Antonio Conte - il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti.



"Questo è ciò che devono affrontare oggi gli Avvocati – prosegue Galletti - per districarsi nel bailamme di provvedimenti, linee guida emanati dalle varie autorità giudiziarie della Capitale, una giungla para-normativa incredibile, spesso contraddittoria, indegna di un paese civile, dovuta alla disciplina legislativa che rimette alla discrezionalità del singolo ufficio il funzionamento della Giustizia, in mancanza di un qualsivoglia coordinamento efficace a monte dell'emergenza".

"Non ci piace vestire i panni delle Cassandre - conclude il Presidente del Coa di Roma -, per questo rivolgiamo un ultimo appello al Ministro e al Premier, che da colleghi certo comprenderanno il disagio degli Avvocati d'Italia. Non è tardi per mettere mano a questo disastro, gli operatori del diritto ed i cittadini non meritano tutto questo".