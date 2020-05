"Siamo lieti della decisione del Governo" dichiara il Presidente dell'AIGA, avvocato Antonio De Angelis, "che con il Decreto Interministeriale n.10 del 4 maggio 2020 ha consentito il pagamento, avvenuto il15 maggio 2020, delle residue domande dei 33.304 iscritti ancora rimasti privi del riconoscimento del bonus di marzo". "E' necessario", continua il Presidente De Angelis, "non abbassare la guardia e verificare, quotidianamente, che ogni impegno del Governo venga effettivamente rispettato a tutela della Giovane Avvocatura". L'AIGA quindi, conclude la nota, resta attenta ad ogni necessità dei giovani avvocati, che mai come in questo periodo stanno subendo gravi conseguenze economiche derivanti non solo dall'emergenza sanitaria in corso, ma soprattutto dalla minimale ripresa dell'attività giudiziaria anche nella Fase 2.