infortuni sul lavoro

Danno da inabilità temporanea non coperto dall'indennizzo Inail

Corte di cassazione – Sentenza 18 maggio 2020 n. 9083

Sì al riconoscimento per il lavoratore, in sede civile, del danno per inabilità temporanea, voce di danno non patrimoniale esclusa dalla tutela previdenziale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 9083 di oggi, accogliendo il ricorso di un impiegato che per via della "inadeguatezza della postazione" aveva fatto causa alla Banca nazionale del lavoro

