Federnotai, il sindacato dei notai italiani, scende in campo contro il rischio di essere tagliati fuori dal "Contributo a fondo perduto" previsto dal "Dl Rilancio".

Nelle bozze del decreto in attesa di pubblicazione, si legge in una nota, alla norma che disciplina il "contributo a fondo perduto" viene aggiunto un comma che allunga l'elenco dei soggetti esclusi dal beneficio, aggiungendovi i "professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, numero 509 e 10 febbraio 1996, numero 103". Si tratta della norma che disciplina il contributo a fondo perduto del 10%-15%-20% a favore di autonomi e di imprese che nel mese di aprile 2020 hanno registrato un calo di oltre un terzo del fatturato rispetto all'anno scorso.



Insomma, a prescindere dal reddito (i redditi inferiori a 50.000 € sembravano già destinati all'esclusione sulla base delle precedenti bozze) l'intera platea delle professioni ordinistiche potrebbe rimanere esclusa dal beneficio del contributo a fondo perduto. Una misura inopportuna e di dubbia costituzionalità che Federnotai contesta con forza, perché i professionisti – e tra essi i notai – rappresentano una parte rilevante del sistema economico e hanno subito con i loro dipendenti, gli effetti economici della pandemia. Auspichiamo pertanto che il Governo torni sui propri passi prima che il testo in via di affinamento diventi definitivo.