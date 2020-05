Professionisti: inaccettabile esclusione da contributi a fondo perduto

dl rilancio

Gli Ordini e i Collegi ai quali sono iscritti oltre 2,3 milioni di professionisti "denunciano con forza l'esclusione dalla norma che disciplina il contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e delle imprese che nel mese di aprile 2020 abbiano registrato un calo superiore a un terzo del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019". L'appello al Governo "per sanare questa evidente disparità di trattamento" è firmato da avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, ingegneri, architetti, psicologi ecc., in tutto 24 tra Consigli nazionali e Federazioni.



La novità, prosegue la nota congiunta del Cup (Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali) e di R (Rete professioni tecniche), emerge dall'ultima bozza del DL "Rilancio", nella quale si specifica che tra i soggetti esclusi del beneficio rientrano ora anche "i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 10 febbraio 1996, n. 103".



"L'esclusione di tutti i professionisti ordinistici dall'accesso ai contributi a fondo perduto che emerge a sorpresa da una nuova bozza del Dl "Rilancio" – lamentano le rappresentanze istituzionali dei professionisti – è una scelta inaccettabile, che dimostra una volta di più un atteggiamento sostanzialmente punitivo della politica nei confronti di un settore determinante per il sistema economico del nostro Paese che, esattamente come tutte le altre realtà del mondo del lavoro autonomo e dipendente, sta attraversando una fase di enorme difficoltà che necessita di un sostegno concreto da parte dello Stato".



"Avevamo – continuano – già denunciato la disparità di trattamento riservataci nel Dl "Cura Italia". La modifica appena apportata al Dl "Rilancio" è una conferma della scarsa consapevolezza dei problemi di milioni di lavoratori. Ci batteremo per modificare questa norma e affinché ci sia un'equiparazione tra le misure per le imprese e quella per i professionisti".



Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale Ingegneri

Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati

Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

Consiglio Nazionale Assistenti Sociali

Consiglio Nazionale Attuari

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Consiglio Nazionale Forense

Consiglio Nazionale Geologi

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Consiglio Nazionale Giornalisti

Consiglio Nazionale del Notariato

Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati

Consiglio Nazionale Psicologi

Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali

Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari

Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Federazione Nazionale degli Ordini e delle Professioni Infermieristiche

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica

Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione

Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani