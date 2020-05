"Era una catastrofe annunciata, per chiunque vivesse facendo i processi civili. L'idea di affidare un compito immane come la riorganizzazione della giustizia in situazione di pandemia ai Capi degli Uffici giudiziari, alcuni dei quali nel culmine della crisi si erano dimostrati chiaramente inadeguati, minimizzando il pericolo oltre i limiti della decenza, era evidentemente una assurdità, e non poteva che sfociare in un disastro, che è puntualmente arrivato, nell'indifferenza generale". Lo scrive in un lungo post su Facebook il Presidente dell'Unione delle Camere Civili, Antonio de Notaristefani.



"Credo, però – prosegue de Notaristefani -, che non tutte le colpe siano della politica: a quest'orgia di protocolli che ormai hanno ingabbiato la giustizia civile, paralizzandola completamente, hanno contribuito in tanti, qualche volta spinti da una sorta di fanatismo che li portava a vedere nell'innovazione tecnologica un fine, piuttosto che un mezzo, peraltro indispensabile". "Per me, i processi, quelli veri, si devono fare in Tribunale, e senza fare troppe chiacchiere: è una questione di dignità della funzione, e di rispetto dei cittadini, delle cui sorti non si giudica in mutande, come pure ho sentito rivendicare da qualcuno. Non in mio nome, almeno".



Per prima cosa, dunque, continua il presidente dei civilisti, "bisognerà fare una scelta di fondo, che spetta alla politica, ed alla politica soltanto: decidere se si deve gestire un'emergenza, oppure se si vuole giocare a fare gli esperimenti. Da quella scelta, dipende tutto. Se si deve gestire un'emergenza, ci vuole il contributo di tutti, e Camere civili continueranno a dare quello degli specialisti del processo civile, come del resto hanno già fatto. Era un contributo che non rendeva necessari protocolli, non imponeva a giudici che fanno il loro lavoro con serietà ed impegno di nutrire una fiducia che non hanno, non trasformava il Tribunale in pixel. Non è andata così. Pazienza, siamo in emergenza".



"Ma se si devono fare gli esperimenti – conclude -, sulla pelle dei cittadini e degli avvocati, allora non ci stiamo. Il processo civile si può sempre riformare, anche affidando alla telematica quel che sembra di dubbia utilità; ma non si può sfruttare l'emergenza come un cavallo di Troia per introdurre di soppiatto riforme giudicate sbagliate non solo dagli operatori del settore, ma anche dai cittadini".