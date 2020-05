E' in corso al Senato il dibattito sulle sfiducia individuale nei confronti del Guardasigilli Alfonso Bonafede richiesta in due diverse mozioni. La prima, presentata dal centrodestra, critica il "culmine del fallimento complessivo" dell'operato di Bonafede, individuato nella vicenda del capo del Dap. La seconda, di +Europa e definita "mozione Tortora", con riferimento alla vicenda di malagiustizia di cui fu vittima il popolare presentatore televisivo, vuole sfiduciare il ministro criticandone la generale gestione del comparto affidato al suo ministero "in senso giustizialista e populista.





Renzi, votiamo no a mozioni sfiducia - "Voteremo contro le mozioni di sfiducia, ma riconosciamo al centrodestra e Emma Bonino di aver posto dei temi veri. La sua mozione non era strumentale". Lo ha detto nell'Aula del Senato Matteo Renzi (Iv) in dichiarazione di voto sulla sfiducia al ministro Bonafede.