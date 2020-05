Gualtieri: agli "ordinisti" 1.000 euro a maggio (600 ad aprile)

emergenza covid-19

Si apre un nuovo piccolo giallo sul bonus per i professionisti iscritti alle Casse private.

Nella giornata di ieri erano arrivate le rassicurazioni su Facebook del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo: "Voglio fare chiarezza: il bonus di 600 euro per i professionisti iscritti alle casse di previdenza privata che l'hanno già percepito a marzo verrà erogato anche per i mesi di aprile e maggio". Oggi il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri audito in Commissioni Bilancio ha confermato che "l'indennità include anche i professionisti" ed ha annunciato che "il ministero del Lavoro insieme al MEF sta predisponendo il decreto attuativo". E qui nasce il nuovo rebus perché mentre la Ministra del Lavoro aveva indicato la somma in 600 euro per entrambi i mesi, Gualtieri testualmente dice che il decreto servirà per "mettere in condizione le Casse di erogare i 600 euro nei prossimi giorni e i 1.000 euro successivi", estendendo dunque anche ai professionisti ordinistici l'aumento a mille euro già previsto per il resto delle partite Iva. Gualtieri ha poi aggiunto che "con la soppressione del requisito di iscrizione esclusiva alla cassa professionale la platea dei beneficiari si allarga a molte migliaia di persone che non hanno avuto il bonus in precedenza lo avranno".