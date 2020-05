responsabilità civile

Prelievi bancomat abusivi, cliente da ristorare se la banca non prova la colpa grave

Cortre di cassazione - Sentenza 26 maggio 2020 n. 9721

Nel caso di prelievi a mezzo bancomat non riconosciuti dal correntista, grava sulla banca l'onere di dimostrarne l'imputabilità al cliente per colpa grave. In caso contrario il risparmiatore va ristorato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 9721 depositata oggi

