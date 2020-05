Cassa forense vara nuove misure di assistenza e contributi straordinari

emergenza covid-19

Cassa Forense ha adottato nuove misure assistenziali straordinarie per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Sono quattro gli assi su cui si muove l'intervento dell'istituto di previdenza: 1) prestazioni assistenziali straordinarie per gli iscritti e i superstiti che, a causa di accertato contagio da COVID-19 siano stati ricoverati in una struttura sanitaria o posti in isolamento; 2) stanziamento di 1,5mln per un bando straordinario per l'erogazione di un contributo nella misura massima del 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di strumenti informatici, per un importo che va da 300 euro a 1.500 euro; 3) 2,5mln per un bando straordinario per l'erogazione di un contributo forfetario per il rimborso di costi relativi all'attività professionale per il periodo febbraio - aprile 2020; 4) 1,5mln a favore degli Ordini Forensi appartenenti alle dieci provincie più colpite dai contagi da COVID- 19, destinato al finanziamento di progetti connessi all'emergenza da parte degli Ordini.





Comunicato agli iscritti - Misure assistenziali straordinarie a favore dei propri iscritti



Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nel corso dell'odierna riunione ha adottato, all'unanimità, ulteriori misure assistenziali straordinarie a favore dei propri iscritti.



1. Il riconoscimento di prestazioni assistenziali straordinarie per gli iscritti anche se pensionati e i superstiti dell'iscritto che, a causa di accertato contagio da COVID-19, intervenuto nel periodo 01/02/2020 - 02/06/2020, siano stati ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per contatti diretti con soggetti contagiati. Analoga prestazione sarà riconosciuta agli aventi diritto anche in caso di decesso dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto o dei figli conviventi, avvenuto nel medesimo periodo, a seguito di contagio da COVID-19. Tali prestazioni saranno erogate dalla Giunta Esecutiva sulla base delle domande pervenute e di criteri che terranno conto della gravità delle diverse situazioni.



2. Lo stanziamento di Euro 1.500.000,00 per un bando straordinario per l'erogazione di un contributo nella misura massima del 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di strumenti informatici avvenuto nel periodo 2019 - 2020 (fino alla data di pubblicazione del bando), per un importo rimborsabile minimo di 300 euro e massimo di 1.500 euro. Tale contributo non è cumulabile con l'analogo contributo percepito per gli anni precedenti nonché con gli eventuali contributi erogati per la partecipazione ad altri bandi straordinari emanati nell'anno 2020. La domanda andrà presentata esclusivamente con le modalità telematiche previste dal bando, a partire dalla sua pubblicazione sul sito della Cassa, e dovrà essere corredata dalla fattura relativa alla spesa sostenuta.



3. Lo stanziamento di Euro 2.500.000,00 per un bando straordinario relativo all'erogazione di un contributo forfetario per il rimborso di costi relativi all'attività professionale per il periodo febbraio / aprile 2020. Il contributo sarà calcolato in misura percentuale del 15% della differenza tra volume d'affari e reddito netto professionale relativo all'anno 2018 e dichiarato alla Cassa con il Mod. 5/2019. Tale contributo verrà riconosciuto purché raggiunga una soglia minima di Euro 300 ed entro una soglia massima di Euro 1.200. Per i soli iscritti alla Cassa nel 2019 il rapporto percentuale sarà calcolato sulla base dei dati reddituali del 2019, da dichiarare in sede di domanda. Dal bando sono esclusi i beneficiari del "reddito di ultima istanza" per i mesi di marzo e aprile nonché i beneficiari dei contributi relativi agli altri bandi straordinari 2020 (contributo per locazione persone fisiche e studi associati, contributo per acquisto strumenti informatici), nonché gli iscritti alla Cassa nel 2020. L'invio della domanda dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica.



4. Lo stanziamento complessivo di Euro 1.500.000,00 a favore degli Ordini Forensi appartenenti alle dieci provincie più colpite dai contagi da COVID- 19 alla data del 3 maggio 2020, termine della fase 1, individuate sulla base del numero di contagi ogni 1000 abitanti. Tale stanziamento è destinato al finanziamento di specifici progetti da parte degli Ordini interessati, connessi all'emergenza epidemiologica.

Roma 28 maggio 2020

Il Presidente Avv. Nunzio Luciano